Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Пекине

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Life motivation 1M/YouTube.com

Уроженка Казани Вероника Кудерметова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко. Благодаря этому российская теннисистка вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Казанская спортсменка проиграла первый сет со счетом 3:6. Следующие две партии она выиграла с одинаковым счетом — 6:0.

В следующем круге Вероника Кудерметова встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. Турнир в Пекине завершится 8 октября.

скриншот realnoevremya.ru из видео Life motivation 1M/YouTube.com

На прошлой неделе Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио, обыграв в финале четвертую ракетку мира Джессику Пегулу — 7:5, 6:1. Она выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла в 2021 году на турнире в Чарлстоне.

После этого она поднялась с 17-й на 15-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Лидирует в гонке белорусская спортсменка Арина Соболенко.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов