Тормасов Александр Геннадьевич
Общая информация
Ректор АНО «Университет Иннополис»
Образование:
Окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (1987 г.)
Трудовая деятельность:
С 1987 г. — ассистент, старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий базовой кафедрой Московского физико-технического института (государственного университета).
С 1999 г. — начальник отдела перспективных разработок Parallels (ранее SWsoft).
С сентября 2012 г. — ректор АНО «Университет Иннополис».
С октября 2013 г. — глава российского отделения IEEE Computer Society.
Доктор физико-математических наук (2008 г.), профессор.
Обладатель 120 патентов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
- Телефон: +7(843) 203-92-53
- Email: rector@innopolis.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018