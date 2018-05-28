Список персон

Тормасов Александр Геннадьевич

Образование и наука
Тормасов Александр Геннадьевич

Общая информация

Ректор АНО «Университет Иннополис»

Образование:

Окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (1987 г.)

Трудовая деятельность:

С 1987 г. — ассистент, старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий базовой кафедрой Московского физико-технического института (государственного университета).
С 1999 г. — начальник отдела перспективных разработок Parallels (ранее SWsoft).
С сентября 2012 г. — ректор АНО «Университет Иннополис».
С октября 2013 г. — глава российского отделения IEEE Computer Society.

Доктор физико-математических наук (2008 г.), профессор.

Обладатель 120 патентов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
  • Телефон: +7(843) 203-92-53
  • Email: rector@innopolis.ru

Дата последнего обновления: 28.05.2018

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