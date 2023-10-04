В Казани появится парк имени Айрата Хайруллина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На улице Газовой в Казани появится парк имени Айрата Хайруллина. Как рассказали сотрудники мэрии в соцсетях, он расположится рядом с одноименной улицей.

Так представители исполкома отреагировали на сообщение местной жительницы. Она пожаловалась, что жители дома по улице Газовой, 7 рискуют не дождаться благоустройства двора.

— Как сообщает Комитет ЖКХ, по сообщению управляющей компании, благоустройство двора по этому адресу не предусмотрено, с фасадной части дома планируется парк имени Айрата Хайруллина, — ответили в мэрии.

скриншот realnoevremya.ru из 2gis.ru/kazan

В январе власти Казани приняли решение переименовать улицу 2-ю Газовую, она получила название в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью.

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Айрат Назипов