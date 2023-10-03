В Казани могут снизить стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани намерен установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей. Как выяснило «Реальное время», он составит 130 982 рубля — меньше, чем в предыдущем периоде.

По сравнению с предыдущим кварталом норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей снизится на 893 рубля. В предыдущем периоде он составлял 131 875 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в четвертом квартале прошлого года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани для расчета платежеспособности молодых семей составлял 121 741 рубль. В июле — сентябре 2022 года он оценивался в 115 859 рублей. А в первом квартале нынешнего года показатель был на отметке 121 637 рублей.



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Айрат Назипов