В Казани определили стоимость одного «квадрата» жилья для молодых семей на третий квартал 2022 года

В Казани установили норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на третий квартал 2022 года для расчета платежеспособности молодых семей. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Норматив стоимости 1 кв. м составил 115 859 рублей. За второй квартал он составлял 101 776 рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа исследование показало, что за два последних года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Казани выросла на 64%, в то время как уровень зарплат увеличился всего на 13%.



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Татьяна Леухина