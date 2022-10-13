Власти Казани повысили стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе на IV квартал 2022 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых им на приобретение жилой недвижимости. Он составит 121 741 рубль.

По сравнению с третьим кварталом показатель вырос на 5%. На июль — сентябрь он устанавливался в размере 115 859 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во втором квартале текущего года норматив стоимости одного квадратного метра для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых им на приобретение жилой недвижимости составлял 101 776 рублей.

Согласно одному из исследований, Татарстан не попал в десятку преуспевающих регионов России по показателю материального благополучия населения. Республика заняла 13-е место.



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Татьяна Демина