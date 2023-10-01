В России ущерб от преступлений за восемь месяцев превысил 351 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За восемь месяцев 2023 года ущерб от преступлений превысил 351 млрд рублей — это на на 38,2% меньше, чем в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД.



Существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Ущерб от преступлений экономической направленности с января по август 2023-го составил 203,6 млрд рублей, зарегистрировано на 2,1% меньше преступлений, чем за восемь месяцев прошлого года.

Почти 93% преступлений выявляют органы внутренних дел, из них 6,4% — на стадии приготовления. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 35 регионах страны, снижение — в 50.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первые 6 месяцев 2023 года ущерб от преступлений в России составил 284,3 млрд рублей — показатель на 42,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. За первые полгода более 10,5 тысячи человек в России стали жертвами преступлений.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство за первые полгода в России достигла исторического максимума и составила 99%.



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Маргарита Головатенко