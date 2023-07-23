В России жертвами преступлений за полгода стали более 10 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Более 10,5 тысячи человек в России стали жертвами преступлений за первые 6 месяцев 2023 года — это на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года, когда зарегистрировали 16,3 тысячи жертв, следует из материалов статистики МВД.



В январе — июне этого года зарегистрировали 983,7 тысячи преступлений — на 2% меньше, чем в прошлом году. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) составляют хищения чужого имущества, сообщает ТАСС.

realnoevremya.ru (архив)

В России за первые 6 месяцев 2023 года ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей — показатель на 42,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Маргарита Головатенко