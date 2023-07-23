В России ущерб от преступлений за полгода достиг почти 285 млрд рублей

В России за первые 6 месяцев 2023 года ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей — показатель на 42,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД.



81,6% ущерба приходится на преступления, которые совершались в городах и поселках городского типа.

Показатели ущерба от преступлений приблизились к значениям первого полугодия 2021 года, когда он составил 222 млрд рублей (минимальный показатель за январь — июнь последних трех лет). За первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей.

Число преступлений экономической направленности по сравнению с январем — июнем 2022 года сократилось на 4,8% — до 67,4 тысячи. Материальный ущерб от экономических преступлений — 151,5 млрд рублей, на них приходится 50% общего ущерба от преступлений всех категорий. За полгода в РФ зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%. За первые 6 месяцев 2023 года в стране зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.



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Маргарита Головатенко