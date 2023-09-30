Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Фото: скриншот видеообращения от realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с государством.

В своем видеообращении российский лидер напомнил, что 30 сентября 2022 года произошло историческое событие — подписание договора о принятии в состав России четырех новых субъектов. По его словам, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — «быть со своим Отечеством».

— Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе — в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер, — сказал глава государства.

Президент России заявил, что жителей Донбасса пытались запугать, отнять у них право самим определять свое будущее, свою судьбу. Путин отметил, что все это, было «ненавистно националистам и их западным покровителям», устроившим государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязавшим полномасштабную гражданскую войну.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О том, что глава государства выступит с видеообращением и поздравит граждан стало известно еще вчера. На этой неделе Владимир Путин подписал закон, устанавливающий памятную дату — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с государством. Он будет отмечаться ежегодно 30 сентября.



С инициативой учредить в России новый праздник также выступил сам президент. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 12 сентября. Спустя неделю — 19 сентября — депутаты приняли его.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства и главы присоединенных территорий.



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Максим Кокунин