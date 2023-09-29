Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Токио, призовой фонд которого составляет порядка $780 тысяч. Об этом сообщает РБК.

В 1/4 финала россиянка, посеянная на турнире под 8-м номером, победила польку Игу Свентек, вторую ракетку мира, со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Отмечается, что польская спортсменка занимала первую строчку в рейтинге WTA c апреля прошлого года по сентябрь 2023-го.

В следующей игре Кудерметова встретится с россиянкой — Анастасией Павлюченковой, обыгравшей еще одну соотечественницу Екатерину Александрову 6:2, 7:5.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 27 сентября сообщалось о том, что Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв Кайлу Дэй из США. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут, а завершился он со счетом 6:3, 6:3.

В июле Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой — 3:6, 3:6. Встреча длилась 1 час и 28 минут.

После этого казанская теннисистка и ее напарница Людмила Самсонова снялись с парного турнира на Уимблдоне. Причиной стала травма теннисистки. Спортсменки должны были сыграть с британской парой Алисия Барнетт — Оливия Николлс.



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Максим Кокунин