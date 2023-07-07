Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова снялись с парного турнира на Уимблдоне

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео WTA/YouTube.com

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова и ее напарница Людмила Самсонова снялись с парного турнира на Уимблдоне. Как сообщает «Матч ТВ», Самсонова не смогла выступить в парном разряде из-за травмы.

Спортсменки должны были сыграть с британской парой Алисия Барнетт — Оливия Николлс.

Накануне Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой. Матч закончился со счетом 3:6, 3:6 в пользу чешки. Встреча длилась 1 час и 28 минут.

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Айрат Назипов