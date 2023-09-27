Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет порядка $780 тысяч. Об этом сообщает «РИА Новости».

Во встрече второго круга получившая восьмой номер посева Вероника Кудерметова обыграла Кайлу Дэй из США. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Завершился он со счетом 6:3, 6:3.

В следующем раунде Вероника Кудерметова встретится с победительницей встречи Ига Швентек (Польша) — Маи Хонтама (Япония).

Напомним, в июле Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой — 3:6, 3:6. Встреча длилась 1 час и 28 минут.

После этого казанская теннисистка и ее напарница Людмила Самсонова снялись с парного турнира на Уимблдоне. Причиной стала травма теннисистки. Спортсменки должны были сыграть с британской парой Алисия Барнетт — Оливия Николлс.



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Максим Кокунин