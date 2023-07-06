Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла матч и завершила выступление на Уимблдоне

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео WTA/YouTube.com

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой.

Матч закончился со счетом 3:6, 3:6 в пользу чешки. Встреча длилась 1 час и 28 минут.

Таким образом, россиянка завершила выступление на турнире. Он проходит в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £44,7 миллиона



В предыдущем матче Кудерметова обыграла эстонку Кайю Канепи в матче первого круга Уимблдона. Матч закончился победой россиянки со счетом 7:6 (7:4), 6:4.



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Айрат Назипов