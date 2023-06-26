Казанский судья претендует на должность в Херсонском облсуде

Судья Вахитовского райсуда Казани Айрат Галлямов подал заявление на участие в конкурсе на должность судьи Херсонского областного суда. Соперников у него нет.



Заявление казанского судьи будет рассмотрено 7 июля на внеочередном заседании Высшей квалифколлегии судей Татарстана.

Галлямову — 54. Он родом из Дрожжановского района Татарстана. В 1986-м закончил школу с золотой медалью и поступил на вечернее отделение Казанского университета, через два года ушел в армию, так что диплом юрфака получил лишь в 1993-м. В октябре того же года начал работу следователем в прокуратуре Московского района Казани. Через три года получил перевод в прокуратуру Татарстана, где занимался расследованием особо важных дел по преступлениям в сфере экономики. В 1998-м назначен прокурором Дрожжановского района, через пять лет вернулся в прокуратуру, где до декабря 2012-го продолжил работу сначала следователем, затем — старшим помощником прокурора. Осуществлял надзор за исполнением законов о межнациональных отношениях, а с 2007-го — за процессуальной деятельностью.

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В 2011-м был удостоен звания «Заслуженный юрист Татарстана». 1 декабря 2012-го Указом президента РФ назначен судьей Вахитовского суда Казани. В 2016-м именно Галлямов отправлял на принудительное лечение Егора Сосина, сына миллиардера, обвиняемого в убийстве матери.

Напомним, на прошлом заседании ВККС дала добро другому татарстанцу — рекомендовала на пост председателя Буденновского межрайонного суда Донецка Магнави Гараева, бывшего главу Квалифколлегии судей РТ, экс-председателя Советского суда Казани и Лаишевского райсуда.