Адвокат из Татарстана выдвигалась на должность в Арбитражный суд ЛНР, но ей было отказано

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 3 по 7 июля ВККС провела первое июльское заседание, в повестке которого было обозначено более 250 пунктов. Самым объемным блоком вопросов стали рекомендации кандидатов в новые регионы России. Из Татарстана выдвинулись сразу трое кандидатов, двое из которых в дальнейшем были рекомендованы, а одному — отказано. Об этом сообщается на сайте «Право.ru».

Так, на должности в Арбитражный суд ЛНР выдвинулись двое кандидатов из республики. Одним из них стала Полина Иванова, которая работает в юриспруденции более восьми лет. Ранее она была секретарем судебного заседания, а потом стала членом коллегии адвокатов Татарстана. Во время работы в суде ее привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что она раньше времени остановила запись аудиопротокола. После проведения совещания ВККС отказала ей.

Вторым кандидатом стал судья Арбитражного суда Татарстана в отставке Руфат Коновалов. Свою причину ухода он объяснил семейными обстоятельствами: его родители скончались и ему требовалось «какое-то время, чтобы прийти в себя». Посовещавшись, ВККС дала ему рекомендацию.

46-летний Руфат Коновалов в 2001 году с отличием окончил Казанский социально-юридический институт. В 2014-м решением Госэкзаменационной комиссией ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» ему была присвоена квалификация «Магистр» по программе «юриспруденция».

С 2001 по 2004 год — служил в органах внутренних дел.

С 2004 по 2005 год — ведущий специалист сектора юридической работы Минобрнауки Татарстана.

С 2007 года — помощник судьи Арбитражного суда республики. Имеет пятый квалификационный класс.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще одним кандидатом в новый регион оказался судья Вахитовского районного суда Казани Айрат Галлямов. Он претендует на должность судьи Херсонского областного суда. Он заслуженный юрист Республики Татарстан. Его кандидатуру поддержал Верховный суд, а ВККС дала рекомендации.

Галлямову — 54. Он родом из Дрожжановского района Татарстана. В 1986-м окончил школу с золотой медалью и поступил на вечернее отделение Казанского университета, через два года ушел в армию, так что диплом юрфака получил лишь в 1993-м. В октябре того же года начал работу следователем в прокуратуре Московского района Казани. Через три года получил перевод в прокуратуру Татарстана, где занимался расследованием особо важных дел по преступлениям в сфере экономики. В 1998-м назначен прокурором Дрожжановского района, через пять лет вернулся в прокуратуру, где до декабря 2012-го продолжил работу сначала следователем, затем — старшим помощником прокурора. Осуществлял надзор за исполнением законов о межнациональных отношениях, а с 2007-го — за процессуальной деятельностью.

В 2011-м был удостоен звания «Заслуженный юрист Татарстана». 1 декабря 2012-го указом президента России назначен судьей Вахитовского суда Казани. В 2016-м именно Галлямов отправлял на принудительное лечение Егора Сосина, сына миллиардера, обвиняемого в убийстве матери.



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Максим Кокунин