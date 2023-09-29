Раздел по финансовой грамотности появится в новом учебнике обществознания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в новом учебнике по обществознанию появится раздел, посвященный финансовой грамотности. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В курсе обществознания мы это ввели. Сейчас разрабатывается новый государственный учебник по обществознанию, там будет целый раздел. Не только в одном классе, но и в течение всего периода обучения мы усилим работу по финансовой грамотности, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца Кравцов рассказал, что обновленный учебник истории для 11-го класса, в который включен раздел про специальную военную операцию на Украине и вхождение в состав России новых регионов, поставили во все российские школы.



Большая часть тиража новых учебников по истории России напечатана и готова к отгрузке еще в начале августа. Напомним, в новых учебниках истории полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Для учителей в России также готовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5-го по 11-й классы



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Максим Кокунин