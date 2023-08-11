В России готовят учебник-пособие по военной истории для учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для учителей в России подготовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5 по 11 классы, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.



По его словам, в книге будут в том числе содержаться сведения по военным операциям. Что касается наличия описания военных операций СВО, Мединский отметил, что на военных аспектах войсковых операций «не останавливались»:

— Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков — анализировать и разбираться, — заявил помощник российского президента в интервью kp.ru.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России издали новые учебники истории, в которых полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Большая часть тиража новых учебников по истории России напечатана и готова к отгрузке. Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более десяти комбинатов.

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Маргарита Головатенко