Большая часть тиража новых учебников по истории России уже готова к отгрузке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая часть тиража новых учебников по истории России напечатана и готова к отгрузке. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе издательства «Просвещение».

— Учебники истории печатают семь комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа, — заявили там.

Уточняется, что печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более десяти комбинатов.

Напомним, в новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

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Елизавета Пуншева