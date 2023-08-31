Обновленный учебник истории для 11-х классов уже поставлен во все школы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Обновленный учебник истории для 11-х классов, в который включен раздел про специальную военную операцию на Украине и вхождение в состав РФ новых регионов, поставили во все российские школы, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.



— Все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы, — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Большая часть тиража новых учебников по истории России напечатана и готова к отгрузке еще в начале августа. Напомним, в новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Для учителей в России также готовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5-го по 11-й классы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко