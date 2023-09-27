В Дагестане ввели ограничения на использование дронов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Дагестане временно ограничили использование беспилотных летательных аппаратов, такой указ подписал глава региона Сергей Меликов.



— Запрет действует до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента России в октябре прошлого года, — сказано в документе.

Разрешены полеты БПЛА, используемых в рамках возложенных полномочий федеральными государственными органами, государственными органами Дагестана, местного самоуправления муниципальных образований республики и подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими государственный оборонный заказ.

«Уровень базовой готовности» в регионе ввели указом президента России с 19 октября прошлого года. В связи с этим в конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда. Мера была введена в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана.

В июле в Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики за использование беспилотников крупных штрафов, инициированных прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях. Республика вводит штрафы первой в России.

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Маргарита Головатенко