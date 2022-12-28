В Тюлячинском районе Татарстана сироте выделили квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Татарстана

В Тюлячинском районе Татарстана сироте выделили квартиру после вмешательства прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В правоохранительные органы обратился 21-летний татарстанец. Он остался без попечения родителей в 2011 году, а в 2018-м его включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением из специализированного жилого фонда. Жилье заявителю так и не предоставили, в связи с чем он был вынужден жить у родственников.

В интересах заявителя прокуратура обратилась в суд с иском региональному министерству образования и науки, потребовав предоставить ему положенное жилье. Исковые требования суд удовлетворил.

В сентябре прокуратура Тюлячинского района Татарстана провела проверку по обращению 19-летней местной жительницы, сообщившей о нарушении ее жилищных прав. Девушка осталась без родителей, будучи маленькой. В 2018 году ее включили в список лиц, которым положено предоставление жилья, однако его ей не предоставили, она жила у родственников.



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Маргарита Головатенко