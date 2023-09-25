Мэр Челнов объяснил, почему в городе дали отопление в теплую погоду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил, почему в теплую погоду запустили отопительный сезон. Тепло появится в объектах социально-культурной сферы, сообщает Сhelny-biz.ru.



— Мы осознанно пошли на то, чтобы дать тепло всем тем потребителям, которые сегодня в этом нуждаются — например, больницы. Есть лежачие больные, люди, которые с трудом передвигаются. У них должны быть комфортные условия, а с учетом того, что ночные температуры опускаются до +10, это уже достаточно прохладно. С учетом нашего жизненного и профессионального опыта начало отопительного сезона даже при такой температуре оправданно, — сказал мэр.

В Набережных Челна установили дату начала отопительного сезона 2023—2024 годов — 25 сентября. Тепло в многоквартирные дома пустят с 27 сентября.



По состоянию на 19 сентября в Татарстане решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований. Он стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районах республики.

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Маргарита Головатенко