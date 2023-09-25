В Набережных Челнах отопительный сезон начнется с 25 сентября

В Набережных Челна установили дату начала отопительного сезона 2023—2024 годов. Согласно проекту постановления, в связи с понижением температур наружного воздуха тепло начнут давать уже с 25 сентября.

Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовали принять соответствующие меры по качеству теплоносителя и по пуску тепла в многоквартирные дома с 27 сентября.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Руководитель исполкома Фарид Салахов постановил обеспечить первоочередное теплоснабжение социальных объектов города: школы, детские сады, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта и молодежные организации.



По состоянию на 19 сентября в Татарстане решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований. Он стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районе республики.



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Илина Хакимова