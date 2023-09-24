Поступление НДПИ от нефти в 2023 году составляет 7,714 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Поступление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в 2024 — 2026 гг. ожидается на уровне 29,4 трлн рублей: так, в 2024 году — 9,732 трлн рублей, в 2025 — 9,814 трлн рублей, в 2026 — 9,886 трлн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период.



Согласно документу, оценка поступлений НДПИ от нефти в этом году составляет 7,714 трлн рублей.

Оценка поступлений от налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли в 2024 году составляет 2,193 трлн рублей, в 2025 — 2,094 трлн рублей и в 2026 — 2,033 трлн рублей. Оценка поступлений от НДД в этом году - 1,236 трлн рублей.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Переход на режим НДД месторождений, добывающих нефть на участках недр, содержащих запасы высоковязкой и сверхвязкой нефти с о следующего оценивается на уровне выпадающих доходов в размере 33,414 млрд рублей.

Доходы от вывозной таможенной пошлины на нефть в этом году оцениваются на уровне 288,293 млрд рублей, на нефтепродукты — 119,928 млрд рублей.

Но с 2024 года планируется обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в рамках «завершения налогового маневра».

Выплаты по обратному акцизу на нефтяное сырье, направленное на переработку в 2023 г. прогнозируются на уровне 2,697 трлн рублей, в 2024 г. — 3,123 трлн рублей, в 2025 г. — 3,087 трлн рублей, в 2026 г. — 2,989 трлн рублей, передает «Интерфакс».

Доходы федерального бюджета России прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. А расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.

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Илина Хакимова