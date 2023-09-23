В Татарстане ожидается высокая температура

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане прогнозируется высокая температура и отсутствие осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается и в других регионах страны. Так, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности прогнозируется в ряде субъектов Центрального, Северо-западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов в Татарстане сохранится местами с 21 сентября по 2 октября. Таким образом, оно к этой дате будет действовать непрерывно ровно два месяца.



В республике в первой и второй декаде сентября 2023 года на нескольких наблюдательных участках зафиксировали почвенную засуху. Как объяснили в Гидрометцентре, неравномерное выпадение осадков в республике «привело к пестроте в условиях влагообеспеченности растений».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов