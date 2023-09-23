В Татарстане в сентябре зафиксировали почвенную засуху

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первой и второй декаде сентября 2023 года на нескольких наблюдательных участках зафиксировали почвенную засуху. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

— Дефицит осадков на наблюдательном участке МС Тетюши способствовал достижению критериев опасного агрометеорологического явления «почвенная засуха», — говорится в агрометеорологическом обзоре за первую декаду сентября.

Почвенная засуха в первые десять дней осени в Татарстане сохранялась также в Чистополе, Дрожжаном, Азнакаево, Лаишево и Бугульме. Наблюдалась она там и во второй декаде сентября.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана также заявили, что в первой и второй декаде сентября неравномерное выпадение осадков в республике «привело к пестроте в условиях влагообеспеченности растений».

Напомним, из-за заморозков, суховеев и засухи в Татарстане с 3 июля действовал режим чрезвычайной ситуации, так как комплекс опасных природных явлений привел к гибели сельскохозяйственных культур. Его отменили в начале сентября в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий ЧС.



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Татьяна Демина