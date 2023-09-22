В Казани утвердят порядок предоставления субсидий обеспечившим проживание и питание погорельцев на Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани утвердили порядок предоставления субсидий компаниям, организовывавшим проживание и питание жильцов дома №8/2 по ул. Чехова, где произошел пожар 14 июня этого года, следует из проекта постановления исполкома города.



— Субсидии предоставляются организациям на возмещение затрат, возникших в связи с организацией проживания жильцов с питанием в результате ликвидации последствий пожара, — указано в документе.

Главным распределителем средств является администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Средства планируют выделить из бюджета города. Постановлением утверждается состав комиссии по предоставлению субсидий. Комиссия будет определять получателей субсидий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, пожар в жилом доме №8/2 по ул. Чехова в Казани произошел вечером 14 июня. О восстановлении крыши власти отчитались 7 июля. На ее ремонт выделили 40,6 млн рублей. При этом внутренние работы — огнезащитная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов на чердак — продолжались.

Жильцов дома в день пожара эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Часть из них вернулась в свои квартиры уже 21 июня. Пострадавших в пожаре не было.

Власти Казани планируют возместить часть затрат компаниям, которые организовали питание для тех, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара в доме по улице Чехова.



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Маргарита Головатенко