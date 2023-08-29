В Казани могут выплатить субсидии фирмам, кормившим участников ликвидации последствий пожара на улице Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани планируют возместить части затрат компаниям, которые организовали питание для тех, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара в многоквартирном доме по улице Чехова в Казани. Об этом стало известно «Реальному времени».

Деньги хотят выделить из городского бюджета. Ответственным за субсидии назначат Управление гражданской защиты Исполнительного комитета Казани. Но окончательное решение еще не принято.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, пожар в жилом доме №8/2 по ул. Чехова в Казани произошел вечером 14 июня. О восстановлении крыши власти отчитались 7 июля. При этом внутренние работы — огнезащитная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов на чердак — продолжались. На их завершение отводился месяц.

Жильцов дома в день пожара эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Часть из них вернулась в свои квартиры уже 21 июня. Пострадавших не было.

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Айрат Назипов