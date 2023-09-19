При мониторинге рыбы после сбросов с АЭС «Фукусима-1» не выявили нарушений

Нарушений при мониторинге рыбы после сбросов с АЭС «Фукусима-1» не выявили, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.



— С 11 по 15 сентября проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов РФ. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено, — приводит сообщение «Интерфакс».

Исследования проводили в филиалах подведомственной Россельхознадзору Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Япония начала сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1» в конце августа. Компания ТЕРСО, оператор атомной электростанции, разбавляла очищенную от радионуклидов воду (за исключением трития) морской водой, чтобы снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

В феврале Россия выражала крайнюю степень обеспокоенности планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Токио никак не консультировался с соседними государствами по поводу принятия этого решения, отмечал на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков.

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Маргарита Головатенко