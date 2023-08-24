Япония начала сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Япония начала сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1». Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через подводный туннель.

Компания ТЕРСО, оператор атомной электростанции, разбавляла очищенную от радионуклидов воду (за исключением трития) морской водой, чтобы снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. Уточняется, что каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. На первом этапе планируется в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды, уточняет ТАСС.

Однако не все страны отнеслись к этой идее положительно. Китай выступает против сброса загрязненной воды в океан и требует от Японии прекратить эти действия.

Еще несколько человек из группы южнокорейских протестующих против сброса воды с АЭС «Фукусима-1», собравшихся у посольства Японии в Сеуле, ворвались на территорию дипломатического представительства. По информации агентства Kyodo, их задержали сотрудники правоохранительных органов.



В феврале сообщалось, что Россия выражает крайнюю степень обеспокоенности планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Токио никак не консультировался с соседними государствами по поводу принятия этого решения, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова