Россия обеспокоена планами Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Россия выразила крайнюю степень обеспокоенности планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Токио никак не консультировался с соседними государствами касательно принятия этого решения, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков.



— Раз уж мы сегодня призваны обсудить экологические вопросы, отдельно хотели бы присоединиться к китайским коллегам, которые выразили озабоченность в связи с планами Японии по сбросу загрязненной радионуклидами воды, хранящейся на АЭС «Фукусима-1», в океан, — приводит «РИА Новости» слова Чумакова.

Он подчеркнул, что Япония не проводила никаких консультаций с соседними государствами. Чумаков отдельно отметил, рассчитывает, что Токио «проявит должную степень транспарентности» и впредь будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу, а в случае необходимости разрешит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс, а также «примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду и ухудшения экологической обстановки».

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Илина Хакимова