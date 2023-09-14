Раис Татарстана поручил обеспечить качественную подготовку KazanForum-2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение обеспечить качественную подготовку KazanForum-2024. Его он озвучил, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

Рустам Минниханов обратил внимание, что количество участников KazanForum-20234 свидетельствует о том, что никакой изоляции России на международной арене нет и быть не может.

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Татьяна Демина