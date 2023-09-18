«Будем пресекать порчу газонов и несанкционированную торговлю»: в Казани выписали 217 млн рублей штрафов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года административные комиссии Казани рассмотрели более 91,4 тысячи дел, по которым были наложены штрафы на 217 миллионов рублей. Значительно увеличилось количество штрафов, выписанных за незаконную уличную торговлю и неоплаченную парковку. Вместе с этим число протоколов за нарушение правил благоустройства, наоборот, сократилось до минимальных показателей. Детали — в материале «Реального времени».

С начала года в Казани вынесли более 3 тысяч постановлений за нелегальную уличную торговлю

Как рассказал сегодня на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров, с января по август текущего года в столице Татарстана за нелегальную уличную торговлю вынесено 3 169 постановлений. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Сумма наложенных за этот период штрафов по статье 3.2 КоАП Татарстана составила 8,4 миллиона рублей.



— Традиционно уличная торговля ведется на площадках по улицам Адоратского, 37; Юлиуса Фучика, 34; Зорге, 66 и 75; Мавлютова, 17 и 24а. На стихийную торговлю регулярно жалуются местные жители. После нее, как правило, остаются мусор, грязь и испорченные продукты, которые привлекают грызунов, — отметил он.

Казанские власти регулярно проводят рейды по пресечению несанкционированной уличной торговли. Один из последних «походов» состоялся в июне на территории Приволжского района. По его итогам было составлено пять протоколов об административном нарушении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, как рассказывал заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко, зачастую незаконные торговые объекты размещают на рынках и около остановок общественного транспорта, так как в этих местах много пешеходов. Что касается наказания, то за такое нарушение предусматривается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторном — от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, каждый месяц власти готовят постановление о демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Только за прошлую неделю было решено снести три такие точки:

ул. Декабристов, вблизи дома №133;

ул. Адоратского, вблизи дома №30;

ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №10.

Собственников указанных объектов установить не удалось. Однако им было предписано самостоятельно убрать свои ларьки до начала этой недели. Те объекты, которые и по сей день остались на местах, будут принудительно демонтированы в срок с 19 сентября по 17 декабря.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Количество постановлений за неоплаченную парковку в городе выросло на 87%



Что касается размещения транспорта без оплаты парковочного места, то за 8 месяцев 2023 года по этой причине в Казани было составлено 72 691 административное постановление. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Существенный рост нарушений связан с расширением парковочного пространства, — объяснил Наиль Биктагиров.

По его словам, за размещение машин на озелененной территории в городе за январь — август было составлено 12 тысяч постановлений, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом Биктагиров отметил, что с июня текущего года инвалидам, которые оставили свои автомобили на платных муниципальных парковках в местах, не отведенных для них, вынесли 731 замечание.

— Зачастую граждане, состоящие в федеральном реестре инвалидов, ошибочно полагают, что имеют право размещать свои транспортные средства на всем парковочном пространстве бесплатно, а не только на специально обозначенных местах для инвалидов, — рассказал он.

Глава Управления также обратил внимание на то, что в Казани места для инвалидов на парковках часто занимают автомобилисты без права на бесплатную стоянку. С начала года сотрудники ГИБДД составили 1 263 протокола по статье 12.19 КоАП РФ.

Число протоколов за нарушение правил благоустройства сократилось на 99%

В Казани в этом году на 99% снизилось количество протоколов за нарушение правил благоустройства, поступивших на рассмотрение.

— Мораторий на проверки во время ковидных ограничений, объявленный мэром Казани, постановление правительства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле и другие изменения в федеральных законах, принятые за последние три года, значительно уменьшили административную нагрузку на граждан, предпринимателей и хозяйствующие субъекты. В настоящее время основная часть работ контролирующих органов носит профилактический и предупредительный характер, — объяснил динамику Наиль Биктагиров.

Всего же за январь — август 2023 года административными комиссиями рассмотрено 91 410 дел. По итогам наложено штрафов на 217 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В свою очередь, руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров заявил, что административный контроль в отношении предпринимателей и хозяйствующих субъектов продолжится:

— Личная выгода не должна стоять выше общественных интересов. Будем пресекать порчу газонов автовладельцами и несанкционированную торговлю. Поэтому я еще раз настраиваю вас на то, чтобы эту работу максимально наладить так, чтобы в разрезе и мораторий работал, и в то же время в городе был порядок, — сказал он.

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Максим Кокунин