«Будем пресекать порчу газонов и несанкционированную торговлю»: в Казани выписали 217 млн рублей штрафов
За январь — август 2023 года административные комиссии Казани рассмотрели более 91,4 тысячи дел, по которым были наложены штрафы на 217 миллионов рублей. Значительно увеличилось количество штрафов, выписанных за незаконную уличную торговлю и неоплаченную парковку. Вместе с этим число протоколов за нарушение правил благоустройства, наоборот, сократилось до минимальных показателей. Детали — в материале «Реального времени».
С начала года в Казани вынесли более 3 тысяч постановлений за нелегальную уличную торговлю
Как рассказал сегодня на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров, с января по август текущего года в столице Татарстана за нелегальную уличную торговлю вынесено 3 169 постановлений. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Сумма наложенных за этот период штрафов по статье 3.2 КоАП Татарстана составила 8,4 миллиона рублей.
— Традиционно уличная торговля ведется на площадках по улицам Адоратского, 37; Юлиуса Фучика, 34; Зорге, 66 и 75; Мавлютова, 17 и 24а. На стихийную торговлю регулярно жалуются местные жители. После нее, как правило, остаются мусор, грязь и испорченные продукты, которые привлекают грызунов, — отметил он.
Казанские власти регулярно проводят рейды по пресечению несанкционированной уличной торговли. Один из последних «походов» состоялся в июне на территории Приволжского района. По его итогам было составлено пять протоколов об административном нарушении.
Напомним, как рассказывал заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко, зачастую незаконные торговые объекты размещают на рынках и около остановок общественного транспорта, так как в этих местах много пешеходов. Что касается наказания, то за такое нарушение предусматривается штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторном — от 3 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, каждый месяц власти готовят постановление о демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Только за прошлую неделю было решено снести три такие точки:
- ул. Декабристов, вблизи дома №133;
- ул. Адоратского, вблизи дома №30;
- ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №10.
Собственников указанных объектов установить не удалось. Однако им было предписано самостоятельно убрать свои ларьки до начала этой недели. Те объекты, которые и по сей день остались на местах, будут принудительно демонтированы в срок с 19 сентября по 17 декабря.
Количество постановлений за неоплаченную парковку в городе выросло на 87%
Что касается размещения транспорта без оплаты парковочного места, то за 8 месяцев 2023 года по этой причине в Казани было составлено 72 691 административное постановление. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Существенный рост нарушений связан с расширением парковочного пространства, — объяснил Наиль Биктагиров.
По его словам, за размещение машин на озелененной территории в городе за январь — август было составлено 12 тысяч постановлений, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
При этом Биктагиров отметил, что с июня текущего года инвалидам, которые оставили свои автомобили на платных муниципальных парковках в местах, не отведенных для них, вынесли 731 замечание.
— Зачастую граждане, состоящие в федеральном реестре инвалидов, ошибочно полагают, что имеют право размещать свои транспортные средства на всем парковочном пространстве бесплатно, а не только на специально обозначенных местах для инвалидов, — рассказал он.
Глава Управления также обратил внимание на то, что в Казани места для инвалидов на парковках часто занимают автомобилисты без права на бесплатную стоянку. С начала года сотрудники ГИБДД составили 1 263 протокола по статье 12.19 КоАП РФ.
Число протоколов за нарушение правил благоустройства сократилось на 99%
В Казани в этом году на 99% снизилось количество протоколов за нарушение правил благоустройства, поступивших на рассмотрение.
— Мораторий на проверки во время ковидных ограничений, объявленный мэром Казани, постановление правительства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле и другие изменения в федеральных законах, принятые за последние три года, значительно уменьшили административную нагрузку на граждан, предпринимателей и хозяйствующие субъекты. В настоящее время основная часть работ контролирующих органов носит профилактический и предупредительный характер, — объяснил динамику Наиль Биктагиров.
Всего же за январь — август 2023 года административными комиссиями рассмотрено 91 410 дел. По итогам наложено штрафов на 217 миллионов рублей.
В свою очередь, руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров заявил, что административный контроль в отношении предпринимателей и хозяйствующих субъектов продолжится:
— Личная выгода не должна стоять выше общественных интересов. Будем пресекать порчу газонов автовладельцами и несанкционированную торговлю. Поэтому я еще раз настраиваю вас на то, чтобы эту работу максимально наладить так, чтобы в разрезе и мораторий работал, и в то же время в городе был порядок, — сказал он.
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