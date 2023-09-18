В Казани на 87% выросло число постановлений за неоплаченную парковку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года в Казани за размещение транспорта без оплаты парковочного места составили 72 691 административное постановление. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

— Существенный рост нарушений связан с расширением парковочного пространства, — объяснил он.

За размещение машин на озелененной территории в Казани за восемь месяцев составили 12 тысяч постановлений. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за январь — август 2023 года административными комиссиями в Казани рассмотрено 91 410 дел. По итогам наложено штрафов на 217 млн рублей.

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Татьяна Демина