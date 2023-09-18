В Казани инвалиды получили более 700 замечаний по нарушению условий парковки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с июня 2023 года инвалидам, которые оставили свои автомобили на платных муниципальных парковках в местах, не отведенных для них, вынесли 731 замечание. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

— Зачастую граждане, состоящие в федеральном реестре инвалидов, ошибочно полагают, что имеют право размещать свои транспортные средства на всем парковочном пространстве бесплатно, а не только на специально обозначенных местах для инвалидах, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиль Биктагиров также обратил внимание, что в Казани места для инвалидов на парковках часто занимают автомобилисты без права на бесплатную стоянку.

Напомним, за январь — август 2023 года в Казани за размещение транспорта без оплаты парковочного места составили 72 691 административное постановление. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина