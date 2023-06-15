В Казани в ходе рейда по пресечению несанкционированной уличной торговли составили 5 протоколов
В Приволжском районе Казани прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли. По его итогам составили 5 протоколов об административном нарушении, сообщается на сайте мэрии города.
По словам заместителя начальника управления по организации деятельности административных комиссий Казани Александра Земченко, часто незаконные торговые объекты размещают на рынках и около остановок общественного транспорта. В этих местах много пешеходов.
За незаконную торговлю предусматривается штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч рублей.
В начале июня власти Казани распорядились демонтировать еще 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их список утвердили в исполкоме города.
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