В Казани снесут металлические гаражи, шлагбаумы и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списках, помимо торговых объектов, 16 металлических гаражей и семь шлагбаумов.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны три торговых объекта по адресам:

ул. Декабристов, вблизи дома №133;

ул. Адоратского, вблизи дома №30;

ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №10.

Собственников указанных объектов установить не удалось. Им предписано убрать торговые точки до 18 сентября. Если они не выполнят требование властей, объекты снесут в принудительном порядке в срок с 19 сентября по 17 декабря и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.



По распоряжению главы администрации Советского района Казани Романа Фатхутдинова демонтировать должны металлические гаражи по следующим адресам:

ул. Каспийская, 4 и 8;

ул. Заря вблизи дома №30;

ул. Губкина, 25 и 27;

Сибирский тракт, 28;

ул. Красной Позиции, 45;

ул. Галеева, 8;

ул. Карбышева, 40;

ул. Курчатова, 2;

ул. Латышских Стрелков, 8а;

ул. 2-я Даурская, 15;

ул. Липатова, 21;

ул. Водстрой, 6;

ул. Вяземская, 1;

ул. Ноксинский Спуск, 13.

Шлагбаумы, которые необходимо снести, находятся по следующим адресам:

ул. Мухамедьяра, 38;

ул. 3-я Таежная, 6а;

ул. Саф, 21;

ул. Шмелиная, 19;

ул. Кулагинская, 46;

ул. Сафлык, 4 и 17;

Снести в Советском районе Казани также должны столбики по ул. Тыныч, 3 и ограждение по ул. Аргамак, 21. Владельцев всех объектов установить не удалось. Им предписано выполнить требование по сносу до 27 сентября. Принудительный демонтаж выполнят с 28 сентября по 30 ноября.

Неделю назад казанские власти опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, куда вошли девять торговых объектов. В списке также были гаражи.



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Татьяна Демина