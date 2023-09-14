В Казани снесут металлические гаражи, шлагбаумы и торговые объекты
В Казани опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списках, помимо торговых объектов, 16 металлических гаражей и семь шлагбаумов.
По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны три торговых объекта по адресам:
- ул. Декабристов, вблизи дома №133;
- ул. Адоратского, вблизи дома №30;
- ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №10.
Собственников указанных объектов установить не удалось. Им предписано убрать торговые точки до 18 сентября. Если они не выполнят требование властей, объекты снесут в принудительном порядке в срок с 19 сентября по 17 декабря и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
По распоряжению главы администрации Советского района Казани Романа Фатхутдинова демонтировать должны металлические гаражи по следующим адресам:
- ул. Каспийская, 4 и 8;
- ул. Заря вблизи дома №30;
- ул. Губкина, 25 и 27;
- Сибирский тракт, 28;
- ул. Красной Позиции, 45;
- ул. Галеева, 8;
- ул. Карбышева, 40;
- ул. Курчатова, 2;
- ул. Латышских Стрелков, 8а;
- ул. 2-я Даурская, 15;
- ул. Липатова, 21;
- ул. Водстрой, 6;
- ул. Вяземская, 1;
- ул. Ноксинский Спуск, 13.
Шлагбаумы, которые необходимо снести, находятся по следующим адресам:
- ул. Мухамедьяра, 38;
- ул. 3-я Таежная, 6а;
- ул. Саф, 21;
- ул. Шмелиная, 19;
- ул. Кулагинская, 46;
- ул. Сафлык, 4 и 17;
Снести в Советском районе Казани также должны столбики по ул. Тыныч, 3 и ограждение по ул. Аргамак, 21. Владельцев всех объектов установить не удалось. Им предписано выполнить требование по сносу до 27 сентября. Принудительный демонтаж выполнят с 28 сентября по 30 ноября.
Неделю назад казанские власти опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, куда вошли девять торговых объектов. В списке также были гаражи.
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