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В Казани снесут металлические гаражи, шлагбаумы и торговые объекты

09:43, 14.09.2023
В Казани снесут металлические гаражи, шлагбаумы и торговые объекты
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списках, помимо торговых объектов, 16 металлических гаражей и семь шлагбаумов.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны три торговых объекта по адресам:

  • ул. Декабристов, вблизи дома №133;
  • ул. Адоратского, вблизи дома №30;
  • ул. Хусаина Мавлютова, вблизи дома №10.

Собственников указанных объектов установить не удалось. Им предписано убрать торговые точки до 18 сентября. Если они не выполнят требование властей, объекты снесут в принудительном порядке в срок с 19 сентября по 17 декабря и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

По распоряжению главы администрации Советского района Казани Романа Фатхутдинова демонтировать должны металлические гаражи по следующим адресам:

  • ул. Каспийская, 4 и 8;
  • ул. Заря вблизи дома №30;
  • ул. Губкина, 25 и 27;
  • Сибирский тракт, 28;
  • ул. Красной Позиции, 45;
  • ул. Галеева, 8;
  • ул. Карбышева, 40;
  • ул. Курчатова, 2;
  • ул. Латышских Стрелков, 8а;
  • ул. 2-я Даурская, 15;
  • ул. Липатова, 21;
  • ул. Водстрой, 6;
  • ул. Вяземская, 1;
  • ул. Ноксинский Спуск, 13.

Шлагбаумы, которые необходимо снести, находятся по следующим адресам:

  • ул. Мухамедьяра, 38;
  • ул. 3-я Таежная, 6а;
  • ул. Саф, 21;
  • ул. Шмелиная, 19;
  • ул. Кулагинская, 46;
  • ул. Сафлык, 4 и 17;

Снести в Советском районе Казани также должны столбики по ул. Тыныч, 3 и ограждение по ул. Аргамак, 21. Владельцев всех объектов установить не удалось. Им предписано выполнить требование по сносу до 27 сентября. Принудительный демонтаж выполнят с 28 сентября по 30 ноября.

Неделю назад казанские власти опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, куда вошли девять торговых объектов. В списке также были гаражи.

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Татьяна Демина
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