В Казани число протоколов за нарушение правил благоустройства сократилось на 99%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в 2023 году на 99% снизилось количество протоколов за нарушение правил благоустройства, поступивших на рассмотрение. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

— Мораторий на проверки во время ковидных ограничений, объявленный мэром Казани, постановление правительства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле и другие изменения в федеральных законах, принятые за последние три года, значительно уменьшили административную нагрузку на граждан, предпринимателей и хозяйствующие субъекты. В настоящее время основная часть работ контролирующих органов носит профилактический и предупредительной характер, — объяснил динамику Наиль Биктагиров.



За январь — август 2023 года административными комиссиями рассмотрено 91 410 дел. По итогам наложено штрафов на 217 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наиль Биктагиров также рассказал, что за восемь месяцев 2023 года в столице Татарстана за нелегальную уличную торговлю вынесли 3 169 постановлений, что на 71% больше, чем в прошлом году. Сумма наложенных за этот период штрафов по статье 3.2 КоАП Татарстана составила 8,4 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина