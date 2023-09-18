Жителей Казани за незаконную уличную торговлю оштрафовали на 8,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани за январь — август 2023 года за нелегальную уличную торговлю вынесли 3 169 постановлений, что на 71% больше, чем в прошлом году. Сумма наложенных за этот период штрафов по статье 3.2 КоАП Татарстана составила 8,4 млн рублей.

— Традиционно уличная торговля ведется на площадках по улице Адоратского, 37, Юлиуса Фучика, 34, Зорге, 66 и 75, Мавлютова, 17 и 24а. На стихийную торговлю регулярно жалуются местные жители. После нее, как правило, остаются мусор, грязь и испорченные продукты, которые привлекают грызунов, — сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров на «деловом понедельнике».

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в Казани проводят рейды по пресечению несанкционированной уличной торговли. В июне 2023 года по его итогам в Приволжском районе города составили пять протоколов.



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Татьяна Демина