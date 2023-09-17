В ходе визита Ким Чен Ына в Россию обсуждалось возобновление авиасообщения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию обсуждался вопрос возобновления регулярного авиасообщения между странами, сообщил глава Минприроды, председатель межправительственной комиссии Россия — КНДР Александр Козлов.



— Невозможно жить без авиасообщения, и наши коллеги из Министерства транспорта сделали все для того, чтобы оно появилось. Но оно сейчас работает в пробном режиме. Мы уверены, что в ближайшее время оно может полноценно функционировать.

В ходе визита лидера КНДР также обсуждалось возобновление развития проекта «Хасан-Раджин» и строительство автомобильного моста через реку Туманган.

Напомним, 15 сентября председатель Государственных дел Ким Чен Ын и глава российского Минпромторга Денис Мантуров посетили авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Они осмотрели инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Северокорейскому лидеру показали агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.



В среду, 13 сентября, на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.

Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Владимир Путин указал, что Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

В Приморье с лидером КНДР обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы обмена группами школьников для отдыха.

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Маргарита Головатенко