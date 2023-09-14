Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным

Фото: realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Президент Белоруссии Александр Лукашенко (архив)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ожидается, что основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. Еще лидеры обсудят совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общую работу в сфере импортозамещения.

Переговоры между лидерами пройдут в пятницу, 15 сентября. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух президентов.

realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/С президентом Белоруссии Александром Лукашенко (архив)

Накануне на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.



Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Владимир Путин указал, что Россия и КНДР действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

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Айрат Назипов