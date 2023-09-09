Рустам Минниханов поручил подготовить все объекты к отопительному периоду до 15 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил своевременно и организованно начать отопительный сезон. На совещании в Доме правительства республики он рассказал, в какие сроки нужно подготовить все объекты к отопительному периоду.

— Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, главам районов и городов, отраслевым министерствам и ведомствам необходимо в кратчайшие сроки подготовить все объекты к отопительному периоду. Крайний срок — 15 сентября. Мы должны быть готовы запустить тепло при наступлении холодов, — сказал татарстанский лидер.

В первую очередь нужно подготовить больницы, школы, детсады и интернаты.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На конец лета к новому отопительному сезону в Татарстане было подготовлено 3 169 котельных, или 98% от их общего количества. Паспорта готовности получили 93% многоквартирных домов Татарстана. Это 16 508 объектов.

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Айрат Назипов