Сергей Шойгу: ВС России держат активную оборону на необходимых направлениях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска держат активную оборону на необходимых направлениях в зоне спецоперации. По его словам, армия действует «уверенно».

— Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять, — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу в спецоперации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления. ВСУ потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

На прошлой неделе Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Также глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих пор готова обсудить мирное решение конфликта.

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Айрат Назипов