В Набережных Челнах на развитие муниципальной службы потратят свыше 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов планирует утвердить программу «Развитие муниципальной службы муниципального образования города Набережные Челны на 2024—2026 годы». На нее предусмотрят 18,8 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», ежегодно на программу будут тратить по 6,29 млн рублей. Сумма не будет меняться на протяжении трех лет.

Цель программы — повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий путем совершенствования системы управления муниципальной службой, а также внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе в органах местного самоуправления.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Местные власти полагают, что к 2026 году программа поможет усилить мотивацию муниципальных служащих и привлечет на службу молодых и перспективных специалистов.

Напомним, программа развития муниципальной службы действует и в Казани. Она направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления и внедрение современных технологий в их работу.

А в июле исполком Апастовского района Татарстана утвердил программу развития муниципальной службы на 2023—2025 годы. За 3 года объем ее финансирования должен составить 378,3 тысячи рублей — по 126,1 тысячи на каждый год.

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Айрат Назипов