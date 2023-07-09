Апастовский район Татарстана потратит менее полумиллиона на развитие муниципальной службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Апастовского района Татарстана утвердил программу развития муниципальной службы на 2023—2025 годы. За 3 года объем ее финансирования должен составить 378,3 тысячи рублей — по 126,1 тысячи на каждый год.

Цель программы — повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий, а также внедрение современных технологий в их кадровую работу. Среди задач: развитие профессиональной и управленческой компетентности служащих и тех, кто включен в кадровый резерв, построение действенной системы мотивации и стимулирования, привлечение молодых и перспективных специалистов и так далее.

По итогам реализации программы к 2025 году в Апастовском районе Татарстана должна повыситься эффективность работы аппаратов органов местного самоуправления и усовершенствоваться методы оценки профессиональных знаний и навыков служащих при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестации и квалификационного экзамена. Также она должна помочь разработать и внедрить критерии оценки эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и усилить их мотивацию на повышение результативности их работы и удержать высококвалифицированных специалистов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среди проблем в сфере муниципальной службы в Апастовском районе Татарстане выделили отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению результативности деятельности органов местного самоуправления, низкая эффективность работы служащих снижение имиджа муниципальной службы и недостаточная степень внедрения современных информационных технологий.

Напомним, программа развития муниципальной службы действует и в Казани. Она направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления и внедрение современных технологий в их работу.



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Татьяна Демина