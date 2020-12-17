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Власти Казани решили потратить еще 40 млн рублей на развитие муниципальной службы

13:37, 17.12.2020
Власти Казани решили потратить еще 40 млн рублей на развитие муниципальной службы
Фото: Илья Репин (архив)

Исполком Казани решил продлить программу развития муниципальной службы до 2023 года. За 4 года городской бюджет выделит на нее более 40 млн рублей.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, с 2020 по 2023 год на развитие муниципальной службы Казань будет выделять более 10,1 млн рублей ежегодно.

Источник: скриншот

Эта программа преследует такие цели, как повышение эффективности работы органов местного самоуправления и внедрение современных технологий в их работу.

ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан
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