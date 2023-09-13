Елабуга потратит на содержание городских автодорог 4,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», из бюджета Елабуги будет выделено 4,6 млн рублей на содержание городских объектов дорожно-мостового хозяйства. Оказывать услуги необходимо до 15 октября текущего года.

Согласно проектной документации, содержание автомобильных дорог будет осуществляться в соответствии с требованиями Правил благоустройства в целях поддержания бесперебойного и безопасного движения транспорта, а также безопасного и удобного передвижения пешеходов.

Исполнитель должен будет осуществлять ежедневную механизированную очистку покрытий, выкашивать вдоль обочин растительность, собирать мусор вдоль тротуаров и др. Кроме того, он должен будет мыть остановки общественного транспорта и другие объекты и сооружения, расположенные на участках дорожной сети.

В перечень мест, где будет осуществляться контракт, войдут 11 мостов и более трех сотен дорожных участков. В том числе улицы Мусы Джалиля, Максима Горького, Чапаева, Первомайская, Болгар, Автомобилистов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани временно ограничат движение по улицам Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.

Так, с 18 сентября до 11 мая будут закрыты следующие участки:

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина;

ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до здания №18/2;

ул. Рахматуллина, на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18 (частичное закрытие проезжей части).

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Максим Кокунин