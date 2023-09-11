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В Казани до 11 мая ограничат движение по трем улицам

14:18, 11.09.2023
В Казани до 11 мая ограничат движение по трем улицам
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улицам Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия, информирует Комитет внешнего благоустройства.

С 18 сентября до 11 мая будут закрыты следующие участки:

  • ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина;
  • ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до здания №18/2;
  • ул. Рахматуллина, на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18 (частичное закрытие проезжей части).
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с сегодняшнего дня и до середины октября будет ограничено движение по улице Галактионова. Дорогу перекрыли из-за работ по установке строительных лесов на историческом здании 38/1 по улице Пушкина (известном как Дом Ажгихина).

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Айрат Назипов
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