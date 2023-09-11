В Казани до 11 мая ограничат движение по трем улицам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улицам Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия, информирует Комитет внешнего благоустройства.

С 18 сентября до 11 мая будут закрыты следующие участки:

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина;

ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до здания №18/2;

ул. Рахматуллина, на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18 (частичное закрытие проезжей части).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с сегодняшнего дня и до середины октября будет ограничено движение по улице Галактионова. Дорогу перекрыли из-за работ по установке строительных лесов на историческом здании 38/1 по улице Пушкина (известном как Дом Ажгихина).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов