«Кросс нации» в Казани пройдет без перекрытия дорог и Кремлевской набережной

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани из-за Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2023» не планируют перекрывать дороги, как это бывает при проведении других подобных мероприятий. Об этом заявил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов на пресс-конференции.

— Инфраструктура коротких дистанций позволяет их проводить без каких-либо ограничений дорожного движения, чтобы мы минимально неудобства нашим горожанам создавали, поэтому без перекрытия дорог, — сказал он.

Что касается Кремлевской набережной, на которой пройдет забег, Линар Гарипов обратил внимание, что ее формат позволяет разделить потоки гуляющих и бегущих. В связи с этим ее перекрывать в день проведения «Кросса нации» также не будут.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023» в Казани пройдет 16 сентября. В соревнованиях могут принять участие люди с любым уровнем подготовки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что участие примут 10 тысяч человек.



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Татьяна Демина